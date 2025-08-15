俳優の大沢たかおが主演を務める映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(9月26日公開)のSCREENXと4DX、ULTRA 4DXでの上映が決定した。あわせてSCREENX版のポスタービジュアルも公開となっている。映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』のSCREENX版ポスタービジュアル本作は、漫画誌『モーニング』で連載された、かわぐちかいじ氏によるコミック『沈黙の艦隊』の実写化作品で、2023年に映画化され、2024年には、ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1