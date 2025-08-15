インスタグラムで報告ボクシング前IBF世界ミニマム級王者・重岡銀次朗の最新情報を、兄で前WBC世界ミニマム級王者の優大が15日、自身のインスタグラムで報告した。銀次朗は5月のタイトルマッチ後に救急搬送。「急性右硬膜下血腫」で緊急の開頭手術を受け、現在は地元・熊本の病院に転院し、治療を受けている。優大は病室で撮影した映像をインスタグラムで公開。顔は映っていないが、「銀、みんなお前が意識ないと思っているか