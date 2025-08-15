俳優伊東四朗（88）が15日、文化放送「大竹まこと・長野智子終戦80年特番〜どうして戦争をしてはいけないのか」（午後1時）に出演。戦中、戦後の記憶を語った。伊東は1937年（昭12）生まれで、太平洋戦争開戦前に誕生。1945年3月の東京大空襲や静岡・掛川市ヘの疎開も経験した。当時について「戦争中の食料事情も悪かったんですけど、戦後の方が私の印象としてはもっと悪かった。白米っていつ食べられるんだろうって子供心に思っ