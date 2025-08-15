Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¥°¥Ã¥º¤òËü°ú¤­¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£µÆü¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÃË¡Ê£²£°¡Ë¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë¤òÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤é£µ¿Í¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î£±¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÃË¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£¶·î£²£¶Æü¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤ÇÀð»Ò¤Ê¤É£¹ÅÀ¡Ê·×Ìó£·Ëü£´£°£°£°±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤Î¼«Âð¤ÎÅ·°æÎ¢¤«¤é¤Ï¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼