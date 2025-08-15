¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü 100¡ó¡Ä¡ÄÃæÎ© ¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó ¡Ú8·î¡Û 15Æü(¶â) 139.28¡¿729±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæ²óÉü 14Æü(ÌÚ) 145.21¡¿625±ß°Â¡¦4Ëü3000±ß³ä¤ì 13Æü(¿å) 155.21¡¿556±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæÆÍÇË 12Æü(²Ð) 149.46¡¿897±ß¹â¡¦4Ëü2500±ßÂæÆÍÇË £¸Æü(¶â) 146.85¡¿761±ß¹â¡¦4Ëü1500±ßÂæ²óÉü £·Æü(ÌÚ) 143.18¡¿264±ß¹â¡¦4Ëü1000±ßÂæ²óÉü £¶Æü(¿å) 140.42 £µÆü(²Ð) 129.17¡¿258±ß¹â¡¦4