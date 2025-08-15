¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖÌ¾»¥¥³¥³¤Í¤¸¤êÂµ¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù ¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¿¥¢¥ê¥¨¥ë¡×Ì¾»¥¥³¥³¤Í¤¸¤êÂµ¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä © Disney ²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§100¡¢110¡¢120¡¢130¡¢140Âµ¸ý¡§¤Í¤¸¤ê»ÅÍÍÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§