心が軽くなる生き方は何か。古典教養アカデミー学長の宮下友彰さんは「哲学者のスピノザは、自分で物事を決める力である『自由意志』の存在を否定し、そのように考えることによってむしろ人生はラクになると提唱している。たとえば、部下から突然退職を告げられても、『事前にできたことがあったのではないか』と自分を責めるのは、自由意志を信じている人間の傲慢にしかすぎない」という――。※本稿は、宮下友彰『不条理な世の中