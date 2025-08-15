侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館で、犠牲者の名前が刻まれた壁を撮影する中国系米国人の魯照寧さん。（南京＝新華社記者／郭丹）【新華社東京/北京8月15日】南京大虐殺を題材にした中国映画「南京写真館」が世界で上映される中、東京の平和祈念展示資料館で、館内から出てきた人たちに「南京大虐殺を知っているか」と尋ねた。40歳前後の女性は「聞いたことはあるが、詳しいことはまったく知らない」と答え、数人の女子中学生か