14日の西武・ソフトバンク戦でセレモニアルピッチを行った花澤香菜さん(C)産経新聞社人気声優の花澤香菜さんが8月14日、自身のインスタグラムを更新。同日にベルーナドームで行われた西武・ソフトバンク戦（ベルーナドーム）でセレモニアルピッチを行ったことを明かした。【写真】セレモニアルピッチを行った花澤香菜さんの全身ショットをチェック当日は8月22日に公開される映画「おでかけ子ザメ」とのコラボデー。子ザメちゃ