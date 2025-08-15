遊就館（東京都千代田区）は、近代史に特化した戦争博物館だ。近現代史研究者の辻田真佐憲さんは「この施設で示されている歴史観には気になる点がある。例えば、『満洲事変とその後』と題された解説パネルでは、日本側の積極的な行動という側面がぼかされている」という――。（第3回）※本稿は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』（講談社現代新書）の一部を再編集したものです。三菱零式艦上戦闘機五二型（A6M5）（写真