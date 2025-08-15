湘南ベルマーレは15日、昌平高校に所属するMF山口豪太の2026シーズン加入内定、および「2025年JFA・Jリーグ特別指定選手」として公益財団法人日本サッカー協会（JFA）より承認されたことをクラブ公式サイト上で発表した。湘南のクラブ公式サイトには、次のように山口のコメントが掲載されている。「この度、2026シーズンから湘南ベルマーレに加入することになりました、昌平高校の山口豪太です。幼い頃からの夢であるプロサッ