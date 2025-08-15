元AKB48小嶋陽菜（37）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。現在は社員100人以上を抱えるアパレル企業の社長として活躍おり、その哲学を明かした。番組で小嶋のブランドは「ポップアップイベントを開催すれば、1週間で1億円の売り上げ」と紹介された。小嶋は部下と接する際に気を付けていることを問われ「社員とはいえ、私は元AKBって見えているかもしれないので、一緒にいても週5とか出社していて