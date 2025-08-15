NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤¬15Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£À¾Éð¤Ï¸µ»³ÈôÍ¥Áª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ»³Áª¼ê¤Ï°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.145¡¢10°ÂÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡£6·î4Æü¤Î¸ÅÁã¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°Ê¹ß¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸µ»³Áª¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Îº´Æ£ÂÀÍÛÁª¼ê¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¡£º´Æ£Áª¼ê¤Ï24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È°éÀ®2°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.095¡¢2°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£