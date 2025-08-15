終戦記念日の15日、中国の王毅外相は、日本について、「一部の勢力が侵略を否定し、歴史を改ざんしている」と非難しました。中国の王毅外相は記者会見で、終戦から80年にあたり、「中国側の立場を述べたい」として、「当時の日本軍国主義者による侵略戦争は、中国をはじめアジア諸国の人々に災禍をもたらし、日本国民も大きな苦しみを味わった」と指摘しました。その上で、「きょうに至るまで、日本の一部勢力は侵略を否定し、歴史