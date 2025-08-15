◇第107回全国高校野球選手権大会9日目 2回戦 横浜5―1綾羽(14日、甲子園球場)高校球児の行動に見てる人の胸が熱くなりました。横浜(神奈川)と綾羽(滋賀)の一戦で8回、綾羽の経免拓隼(きょうめん・たくと)選手(3年)が守備中に足をつるアクシデントが発生。即座に横浜ベンチから経免選手に水が届けられ、スポーツマンシップあふれる振る舞いに観客から大きな拍手が送られました。この日も気温が30度を超えるなど、連日の酷暑に見舞