糸魚川市で14日午後、青海川河口付近でヒスイ拾いをしていた男性が流され、海上で救助されましたが、心肺停止状態で搬送され、その後、病院で死亡が確認されました。死亡したのは埼玉県和光市在住の47歳の男性で、1人でヒスイ拾いに来ていたということです。上越海上保安署や消防によりますと14日午後4時すぎ、「青海川河口付近で石拾いをしていた人が流されている」と釣り人から118番通報がありました。当時、男性の近くで釣りを