fav meが、10thシングル「あの空はずっとキミの色」を本日8月15日に配信リリースした。 （関連：FRUITS ZIPPERの魅力はライブにこそある――“桁外れの野望＝東京ドーム”を現実にするSUPER IDOLの姿） 本作は、空のように移ろう気持ちと、胸を焦がすような片想いの情景を描いたエモーショナルなラブソング。〈キミが 好きで好きで 大好きだ〉というまっすぐなフレーズをはじめ、“好き”