Åìµþ´ÊºÛ¤Ï15Æü¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿ºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì½°±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤Ë¡¢È³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£