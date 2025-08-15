中国の王毅外相＝3月、北京【北京共同】日本が終戦記念日とする15日、石破茂首相が靖国神社に玉串料を奉納し、閣僚や国会議員が参拝したことについて在日本中国大使館は談話を発表し「日本の指導者や政治家が靖国神社を信奉し、侵略の歴史への誤った態度を再び示した」と反発した。中国の王毅外相は歴史を直視するよう日本に促した。中国大使館は「アジアの隣国と国際社会は日本の方向性に憂慮と疑念を深めている」とし、日本