¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï15Æü¡¢¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¯ºöÈë½ñ¤«¤é¼­¿¦¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£