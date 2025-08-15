¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£³Ï¢Àï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤òÁ°¤Ë¡¢Îý½¬¤Ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Æ¸ò¤ò¼¨¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼¤ÏÃæÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤¿¤ëµð¿Í¡¦µµ°æÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÈÃÌ¾Ð¡£ºå¿À¤Ë£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥É¥ê¥¹¤Ï¡¢µð¿Í¤ÎÇÏ¾ì¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÅòÀõ¤Ï¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥±¥é¡¼¤È¥Ï¥°¡£ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤Ïµð¿Í¤Î¥¦¥£¡¼¥é¡¼½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£