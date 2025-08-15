女優の内田理央が１４日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」に出演。ヒロイン役で仮面ライダーに出演したことで「すごい親子関係が良くなった」と明かした。この日は、８年ぶりの「仮面ライダー芸人」特集。ドランクドラゴン・塚地武雅、さや香・石井、宮下草薙・宮下兼史鷹、ＪＰらが集結する中、ゲスト出演した内田は「平成ライダーの『仮面ライダードライブっていう作品に出演していました」と２０１４〜１５年に放送され