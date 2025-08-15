元アイドリング！！！でアイドルプロデューサーなどとして活動している伊藤祐奈さんが15日、インスタグラムを更新。第3子妊娠を報告した。伊藤さんは昨年10月以来、約10カ月ぶりにインスタグラムを更新。この日、誕生日を迎え「本日30歳になりました！すでにメッセージを送ってくださった方々もありがとうございます毎年覚えていてくれて本当に嬉しいです」と感謝し、「最近は子育てもお仕事も楽しく毎日過ごしています」と近況