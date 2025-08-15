セ・パ１人ずつ、月間を通して最もインパクトのあるサヨナラ打を放った選手に贈られる７月度の「スカパー！サヨナラ賞」のパ・リーグ部門で、オリックス・中川圭太内野手が初受賞した。７月１６日の楽天戦（京セラドーム大阪）で、両軍無得点の９回２死から左越えへサヨナラの７号ソロ。「数あるサヨナラのシーンのなかで選んでいただき、うれしく思います。ヒーローインタビューでも言ったのですが、奇跡が起きたと思いました」