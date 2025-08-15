¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡Ê¼Ò¿Í¸¦¡Ë¤Î¡Ö¿Í¸ýÅý·×»ñÎÁ½¸¡Ê2023Ç¯²þÄûÈÇ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2020¡ÊÎáÏÂ2¡ËÇ¯¤Î50ºÐ»þ¤ÎÌ¤º§³ä¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¸³¶Ì¤º§Î¨¤ÏÃËÀ­¤¬28.25¡ó¡¢½÷À­¤¬17.81¡ó¡£ÇîÊóÆ²¥­¥ã¥ê¥¸¥ç¸¦¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ò¿Í¸¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö2050Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ­¤ÎÌó3.6¿Í¤Ë1¿Í¡¢½÷À­¤ÎÌó2.7¿Í¤Ë1¿Í¤¬À¸³¶ÆÈ¿È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿ä·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤ÏÄÁ¤·¤¤Â°À­¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½¾Íè¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬2¿ÍÅÐ¾ì¤¹¤ì¤ÐÂçÎø°¦¤¬Å¸³«