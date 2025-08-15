»ñÎÁ¹áÀî¸©¶õ»£ ¹áÀî¸©¤Ï8·î15Æü¡¢2025Ç¯5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖºÙ¶ÝÀ­¿©ÃæÆÇ·ÙÊó¡×¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹30¡î°Ê¾å¤¬ÁêÅö»þ´Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÈ¯Îá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¤¹¡£ ¹áÀî¸©À¸³è±ÒÀ¸²Ý¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¿©ÉÊ¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ä¡¢À¸Æù¤äÀ¸µû¤òÄ´Íý¤·¤¿¸å¤Ï¤Þ¤ÊÈÄ¤äÊñÃú¤ò¤è¤¯Àö¤¤¡¢¾ÃÆÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£