この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、なちゅ。(発達親向けハック本出ました📗)(@itacchiku)さんの投稿です。 高2長女の「気合いメイク」に親も気合いが… ある日、なちゅ。さんの高校2年生の長女さんが友達と遊びに行くことに。娘のお顔を見るとバッキバキにきまったメイク。これには母も何故だか気合いが入ってしまい…。 友達と遊びに行くという高2長女がバッキバ