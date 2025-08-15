º£·î¾å½Ü¡¢°ÂÆÞÌî»Ô¤Ë½»¤à½÷À­¡Ê80Âå¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸ÇÄêÅÅÏÃ¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬2»þ´Ö¸å¤ËÍøÍÑÄä»ß¤È¤Ê¤ë¡£¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤ä¸¡»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤é¤«¤éSNS¤Î¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ä²»À¼ÄÌÏÃ¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Ç·ÀÌó¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢º¾µ½Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤â³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤«¤é¤ª¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¸½¶âÅù¤¬