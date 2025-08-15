¸ÅÂ¼¤Ï13Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Î¸¡ºº¤ò¡£·ë²Ì¡ØÍÛÀ­¡Ù¡×¤È¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û½©ÌîÄª»Ò¡¢Â­¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·ÄË¡¹¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤³¤ÎÆü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÄ«¤«¤é38.1ÅÙ¤¢¤ê¡¢Ìô¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍ¼Êý¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´À¤ò¤«¤¤¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¡¢²¿¤À¤«±¦ÌÜ²£¤Î¶ÚÆù¤Ë°ãÏÂ´¶¡£¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥×¥¯¥Ã¤È¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¾É¾õ¤Î°­²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤Ç!?Æ¬Èé¤Î