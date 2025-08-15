同僚で親友の真歩に心配されながらも、香子は賢治と結婚。一家で会社経営をしている賢治の実家は土地も広く、敷地内に新築の家まで建ててくれました。賢治は優しいし、お義父さん、お義母さんもいつも笑顔で迎えてくれる。香子には、明るい未来しか想像できませんでした。でも…それは幻想に過ぎなかったのです。■何でもまず義母に報告 夫も言いなりで…賢治の実家は、一家で会社経営をしていて会社のトップは義父でしたが、実際