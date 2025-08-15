メジャーリーグのレギュラーシーズンも残り1か月半。現時点でポストシーズンに進出圏内の12チームを紹介します。ナ・リーグ西地区はここまでトップに君臨し続けたドジャースが4連敗、その間にパドレスが5連勝し首位交代。現在「1」ゲーム差で日本時間16日から直接対決の3連戦が始まります。ナ・リーグ中地区はブリュワーズが今季初の12連勝中と波に乗っています。この12連勝で2桁得点は4回、1試合平均8.6得点をマークしている計算