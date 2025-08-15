8月15日で、終戦から80年を迎えた日本。「サン！シャイン」は、様々な立場から戦争と向き合う人たちを取材。戦後80年の記憶を後世に伝えていくためにはどうすればいいのか、話を聞きました。語り継ぐ幼い記憶…「伝えることは“責務”」80年前の7月4日、高知市を襲った125機ものアメリカの爆撃機。俳優の北村総一朗さんが語るのは、9歳の時に刻まれた、戦争の記憶です。俳優北村総一朗（89）：僕らは1945年に、戦争の被害という