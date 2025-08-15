タレント若槻千夏（41）が14日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。元AKBメンバーのうわさに警告した。番組には元AKB48の前田敦子（34）高橋みなみ（34）小嶋陽菜（37）が出演。在籍当時の思い出話などを語った。3人がそろうのは13年ぶりと明かした。番組では「高橋の私服がダサい」といううわさを紹介した。3時のヒロイン福田麻貴が「私服がダサかった？どんな感じだった？」と質問。前田は「デカリボン