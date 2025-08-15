明日(16日)の北海道付近は、高気圧に覆われ各地とも晴れるでしょう。南よりの暖かい空気が流れ込み、気温は平年より7℃前後高く、内陸を中心に真夏日となる所もあるでしょう。今年の札幌の真夏日日数は、統計開始以来すでに最も多い記録と並んでいますが、明日も真夏日となり、記録更新が見込まれています。なお、天気の崩れは早く訪れ、明後日(17日)には広く雨となるでしょう。明日(16日)は晴れて気温上昇札幌では101年ぶりの記