【新華社ウルムチ8月15日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市で12日、北京市新疆支援和田（ホータン）指揮部（対策本部）や新疆ウイグル自治区発展・改革委員会などの部門の共催による「北京・新疆経済協力商談イベント」が開かれた。イベントでは政策のドッキングや成果の展示、プロジェクトの調印などさまざまな形式を通じ、地域を越えた産業協力の懸け橋を築き、北京・新疆両地域の質の高い発展に新たな活力を注入した。