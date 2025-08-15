松竹は15日に公式サイトを通じ、女優・波乃久里子（79）が体調不良のため、新橋演舞場で上演の舞台「華岡青洲の妻」を休演することを発表した。16日から於継役を名越志保（58）が務めることも発表となった。舞台「華岡青洲の妻」は出演者の体調不良のため、14日夜公演、15日公演の中止を発表していた。波乃は急性気管支炎のため7月の京都・南座公演、福岡・久留米公演も休演していた。7月の2公演に続く波乃の休演にSNS上で