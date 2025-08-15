14日、米ロ首脳会談が開催される米アラスカ州アンカレジで抗議デモに参加する人たち（共同）【アンカレジ共同】米ロ首脳会談を15日に控えた米アラスカ州アンカレジで14日、市民らがロシアの侵攻を受けるウクライナに連帯を示し、ウクライナ不在の会談に抗議するデモを行った。「アラスカはウクライナを支持する」などと書かれたプラカードを手に街頭に立ち、会談開催を「歓迎しない」と声を上げた。市役所などがある中心部には