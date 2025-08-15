¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­¡¢¤ª²È¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¿¤À¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤òºî¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£º£²ó¤Ï¥á¥ì¥ó¥²¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¢§¥ì¥â¥ó½Á¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤± ¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢µíÆý¡¢Íñ¤ÈÄêÈÖ¤ÎºàÎÁ¤Ë¥ì¥â¥ó½Á¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¡£À¸ÃÏ¤òº®¤¼¤ë¤È¤­¤Ë¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ ¢¨µ­»ö¤Î¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤ËÄ´Íý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­