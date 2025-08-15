ドル高一服、円買いの動きも優勢＝東京為替概況 15日の東京市場はドル安円高が優勢となった。昨日の市場で東京午前の146円20銭台から海外市場で147円90銭台まで大きく上昇した後を受けた15日の市場。朝は高値圏での推移となり、147円87銭を付ける場面が見られた。もっとも4-6月期の日本GDP一時速報値の好結果などもあって、日銀の追加利上げへの期待が広がったことや、海外市場のドル高円安局面で148円を付けきれなかっ