【これからの見通し】来週に向けてドル安の流れ定着するのか、きょうは米小売売上高などの発表 今週はドル売りが優勢も、材料ごとに市場は神経質な反応を示している。最も注目されたのが米ＦＲＢの９月利下げ観測だった。今月初頭に発表された米雇用統計で雇用者数の伸びが鈍化、前回および前々回の数字が異例な大幅下方修正となったことが決定打となった。市場では９割程度の織り込み度で２５ｂｐ利下げ観測が高まった。