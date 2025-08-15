近年の健康志向の高まりから、幅広い世代でフィットネスへの関心が集まる中、アイドルやアーティストが鍛え抜かれた肉体をメディアで披露する機会が増え、憧れの人物のスタイルを目指す人も多くいる。そこで、Snow Manの目黒蓮のような憧れの“バキバキのお腹＝シックスパック”を目指すには、どのようなトレーニングを行ったら良いのか、パーソナルトレーニングジムの礎杖を築いた「RIZAP」でのトレーニング方法について、トレ