中国・貴州省貴陽市の黔霊山で12日、サルに飛び蹴りをされた女性がバランスを崩して崖から転落し、脚の骨を折るけがをしたという。中国メディアの九派新聞などが報じた。現場で撮影された映像には、サルにバナナを挙げようと近付いた女性にサルが飛び蹴りを見舞ったところ、女性がバランスを崩してフレームアウトしていく様子が映っている。女性がその後、病院で診察を受けたところ骨折していることが判明したという。黔霊山では「