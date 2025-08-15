¤ªËßµÙ¤ß¤â½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ïµ¢¾ÊÀè¤ä¹Ô³ÚÃÏ¤«¤é¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëº®»¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å3»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¾å¤êÀþ¤ÎÃæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç19¥­¥í¡¢ÅìËÌÆ»¡¦±©À¸PAÉÕ¶á¤Ç14¥­¥í¤Ê¤É¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å¤êÀþ¤òÃæ¿´¤Ë30¥­¥í°Ê¾å¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎU¥¿¡¼¥ó¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï16Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£