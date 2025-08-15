テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」が１４日に放送された。この日のテーマは「副業芸能人ＳＰ」。ピン芸人・ザブングル加藤が出演し、週に２〜３日ほど、消防設備士を副業をしていると明かした。加藤は、２０１９年に発覚した闇営業問題と、その直後のコロナ禍による収入減を回想。「（闇営業の謹慎で）半年ぐらい無収入になったんですね。謹慎明けて、（明石家）さんまさん、カンニング竹山さんとか