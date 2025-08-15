【北京＝照沼亮介】中国・北京市で１５日、「世界人型ロボット運動会」の競技が始まった。１７日までの３日間、国内外から集まった５００体超の人型ロボットが技術を競い合う。競技は２０２２年北京冬季五輪でも使われた「国家スピードスケート館」で行われ、日本を含む世界１６か国から約２８０チームが参加。陸上競技やサッカー、ボクシングなど２６競技で速度や安定性などで争うほか、将来の産業分野での活用を見据え、物資