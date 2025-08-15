Âç²¹¼¼Ìë´Ö¸ø³«¡Ê2025Ç¯7·î»£±Æ¡Ë ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Î¿ÀÂå¿¢Êª¸ø±à¤Ï¡¢Âç²¹¼¼¤ÎÌë´Ö¸ø³«¤ò9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Âç²¹¼¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Ï¤Ä¤Ä¤¸±à¤Ë¸ø³«ÈÏ°Ï¤ò¹­¤²¤ë¡£ °ìÈÌ¸ø³«¤Î½ªÎ»¸å¡¢Æþ±à¥¨¥ê¥¢¤òÀ©¸Â¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£7·î¤ËÂ³¤¯¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£ ¿·¤¿¤ËÆþ±à¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤Ä¤¸±à¤ÎÃÓ¤Ç¤Ï¡¢9·î¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¥ª¥ª¥ª¥Ë¥Ð¥¹¤Î²Ö¤¬´Ñ¾Þ¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£ ¥ª¥ª¥ª¥Ë¥Ð¥¹¡Ê2024Ç¯9·î»£±Æ¡Ë Âç²¹¼¼