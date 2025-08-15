オリオールズの菅野智之投手が14日（日本時間15日）、本拠地でのマリナーズ戦に先発登板。5回1／3を3安打1失点にまとめ、今季10勝目（5敗）をマークした。試合は5－3でオリオールズが勝利し、好調マリナーズ相手に連勝を飾った。 ■ロジン効かずピッチコムも“水没” 試合ハイライト 菅野は初回、安打（走塁死）と死球を与えたものの無失点でスタート。2回も1死から四球を出したが、