メディアアーティスト・落合陽一氏（37）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。13日に発生した大阪・関西万博での帰宅困難トラブルについて言及した。13日午後9時半ごろ、大阪・関西万博の会場につながる大阪メトロ中央線で電気系統のトラブルが発生。一時運転を見合わせる事態が起こった。帰宅する来場者の足が大きく乱れ、約3万人が帰宅困難に。さらに、熱中症の疑いで36人が緊急搬送される事態となった。パビリオン「n