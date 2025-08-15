人気ラッパーのリル・ウェインが、体調不良によりトロント公演を急遽延期したことが明らかになり、ファンの間で健康を心配する声が高まっている。 【写真】リル・ウェインとコラボの39歳ラッパー誕生日に急死！警察から逃走→脚に致命傷 公演予定だったバドワイザー・ステージは、Ｘ（旧ツイッター）上で「予期せぬ病気のため、ウェインの今夜のトロント公演は延期となります」と発表。「彼