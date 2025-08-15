世界的演出家の鈴木忠志率いるＳＣＯＴ（ＳｕｚｕｋｉＣｏｍｐａｎｙｏｆＴｏｇａ）が、富山県南砺市利賀（とが）村に拠点を移して５０年目。夏恒例の演劇祭「ＳＣＯＴサマー・シーズン」が２２日に開幕する。劇団で長年、大きな存在感を放つ竹森陽一と斉藤真紀の２人に思いを聞いた。（小間井藍子）竹森陽一…空間に立つ難しさ斉藤真紀…「語り」の力信じて今年の目玉は、鈴木の代表作「世界の果てからこんにちは（略称